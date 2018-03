La riqueza de nuestros ricos

Por Jorge Villate

Yo no creo que la gente sea realmente tan estúpida de creer que el candidato Petro nos quiere llevar a ser Venezuela. Incluso sus contradictores saben que eso no tiene nada de real.

¿Por qué no dicen que podría llevarnos a ser Uruguay (gobernada ejemplarmente por un exguerrillero) o Ecuador, gobernada por un doctor en Economía? Pues porque todo se trata solo de propaganda negra.

¿Acaso los que nos gobiernan y hablan de Venezuela como el ejemplo a temer nos prometen ser Noruega, Finlandia o Suiza? Claro que no. Porque con ellos tenemos garantizado que Colombia siga siendo Colombia, la que ellos pueden saquear, robar y explotar a su gusto, como lo han hecho durante décadas.

Hablan de que el socialismo va en contra de la libertad de la economía y la propiedad privada, como si alguien en esta campaña hablara de socialismo, comunismo o algo parecido. Nada más estúpido y ruin.

La riqueza es maravillosa. Lo que nadie quiere son ricos que se hacen ricos robando. Nadie está en contra de la riqueza. Pero todos estamos en contra de ricos cuyas fortunas son fruto del robo.

La pobreza de Colombia no se origina en la riqueza de sus ricos, sino en la forma en que estos se hicieron y se hacen más ricos y en la forma como se han apoderado de la “democracia”, del Congreso, de las gobernaciones, de todo. Ahí radica el problema y eso no es democracia.

Ricos como Lyons, Besaile, los Nule o los Moreno Rojas, ¿son ejemplo de capitalismo? Obvio que no. Son ejemplo de podredumbre política y de codicia. Tristemente, somos lo que somos como país precisamente porque esa es nuestra actual “clase política”. Recordemos que estos delincuentes de cuello blanco son quienes mayor número de votos obtienen en todo el territorio. Esa es nuestra “clase dirigente”, la que sí nos va a llevar a ser otra Venezuela. Ellos se eligieron con votos populares, como Chávez, como Maduro, como Hitler, como Uribe. Obvio, comprando votos, engañando a los electores y eso por supuesto no es democracia. Ellos suben al poder a hacer leyes que permitan más y más el saqueo.

Todos ellos nacieron ricos y no les bastó con sus privilegios de nacimiento. Querían más pero lo querían sin trabajar. Querían quitarnos lo nuestro para ser más ricos, sin importar si alguien muere o sufre como producto de su saqueo; querían tener más y acumular más capital, pero sin emprender, o crear empresas productivas sin generar trabajo a nadie; es más, sin trabajar. Solo querían robar y nos robaron.

¿Entonces? Que quede claro. Esa es la clase dirigente, la clase política, ejemplo de la “democracia” de la Colombia actual, la que no es Venezuela, la que tanto defienden y quieren mantener los de siempre.

Otro ejemplo: el clan Ochoa, familia de narcotraficantes, terroristas y delincuentes, herederos de impunidad y todo el capital del Cartel de Medellín. Ellos celebraron una fiesta durante tres días cuando adquirieron su hectárea un millón. ¿Eso es acaso “libre mercado”? No. Eso es latifundio, acumulación y posesión delictiva de la tierra. ¿Para qué quieren un millón de hectáreas? Ni idea, pero las quieren y en Colombia las pueden tener. En EE. UU. o en Francia o en Noruega no podrían y menos si son improductivas, y eso no es populismo.

Dejemos de ser estúpidos.

A ver si esta vez borramos del mapa político a esa clase corrupta, asesina y criminal. Dejemos de pensar en izquierdas, derechas, socialismos, capitalismos o comunismos, y dejemos de mirar a Venezuela (a no ser que sea para ayudarlos).