La ruta correcta es la regulación

Hemos tenido un avance histórico para la regulación de las plataformas de movilidad en Colombia. El debate se dio días atrás, en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, cuando diez congresistas votaron a favor y tres en contra, aprobando así la ponencia positiva para dicha regulación. ¿Eso qué significa? Que el Congreso de la República escuchó a la ciudadanía. Escuchó a los más de 730.000 ciudadanos que firmaron a través de la plataforma Change.org, para que esta regulación se diera.

Una ciudadana, Catalina Acosta, fue la gestora de esta iniciativa y se unió con otras peticiones similares para sacar esta cifra récord de firmas en un mes. Un día antes del debate en la Comisión Sexta, ella hizo entrega física de estas solicitudes firmadas a la secretaría de dicha comisión, solicitando que el derecho de los usuarios a decidir cómo y en qué movilizarse fuera escuchado.

Y así fue.

Al votar positivamente la ponencia y al crear una subcomisión para discutir el articulado de la regulación de las plataformas de movilidad, el Congreso dio un contundente respaldo para que en Colombia exista un marco legal para las mismas.

No es un hecho menor. Algunos dicen que no podemos cantar victoria y que faltan debates. Es verdad. Pero estamos más cerca que cuando empezamos y después de tantos años y tantos intentos al fin parece que hay un camino que dice que están escuchando a los usuarios. Y no lo digo yo; una reciente encuesta de Invamer reveló que un 91,5 % de los encuestados están de acuerdo con que se cree una regulación moderna que responda a los avances tecnológicos de las plataformas de movilidad y un 85,8 % con que los vehículos solicitados por medio de plataformas son una opción económica y accesible. No son cifras para despreciar.

Dentro del gremio de los taxistas, algunos han dicho que en mayo van a hacer un paro nacional, incluso con amenazas de traer vehículos de otras ciudades a Bogotá y bloquear las calles. Tienen todo el derecho a la legítima protesta, pero también los invito a que comprendan que la tecnología llegó para quedarse y para hacerles la vida más sencilla a los usuarios. Los más de 200.000 prestadores de servicios y más de dos millones de usuarios tienen la expectativa de que, ante esta nueva oportunidad, la aprobación definitiva se haga con celeridad.

Este camino lo hemos construido entre muchos. Llegamos a esta instancia con audiencias públicas establecidas en cinco mesas de trabajo en las que participaron asociaciones y ligas de usuarios, empresarios taxistas, socios y usuarios conductores, plataformas de movilidad y conductores de taxi.

Esta regulación propone entre otros beneficios: a) las plataformas tendrán que pagar un impuesto, el 1 % de cada viaje intermediado irá a parar a un fondo y con esa plata se podrá beneficiar a conductores o mantener la malla vial; b) propone que taxis y vehículos particulares puedan hacer uso de la tarifa dinámica, la cual consiste en proponerle al usuario el valor del viaje antes de iniciarlo; c) el servicio sólo puede prestarse previo registro del usuario en una plataforma tecnológica y no podrá ser prestado directamente en vía pública sin la solicitud previa a través de la plataforma; d) describe las condiciones mínimas de los vehículos permitidos para la prestación del servicio y garantizando el principio de seguridad y accesibilidad; e) manifiesta las condiciones que deberán tener los conductores para la prestación del servicio, tales como que no podrán prestar servicios a través de la plataforma más de ocho (8) horas ininterrumpidas, y f) establece a la Superintendencia de Transporte, el Ministerio TIC y el Ministerio de Transporte como los entes de vigilancia y control en esta nueva modalidad.

Así las cosas, esperamos que este proyecto siga su feliz término, que los congresistas escuchen a la ciudadanía, que por fin Colombia pueda tener una regulación seria, decente, consciente y entendamos que la economía colaborativa llegó para darnos una mano en la reactivación económica.

Seguimos.

* Exministro TIC y presidente de Alianza IN.