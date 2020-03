No fue nada fácil convocar la Constituyente que adoptó la Carta del 91. Se necesitaron el temple y la testarudez de un presidente como Barco. Si bien se habla de que fue gracias a la séptima papeleta, cuyos 30 años se recuerdan por estos días, la verdad es que eso es apenas un símbolo porque esa papeleta como tal no se contabilizó.

Ante el bloqueo que tenía el país para modificar la Constitución de 1886, luego de fallidos intentos, en los pasillos del edificio Mutis, de la Universidad del Rosario, se reunían a botar corriente profesores y alumnos en la búsqueda de una salida jurídica para enmendar la Carta de Núñez y Caro. Concurrían, entre otros, la decana Marcela Monroy, el catedrático Fernando Carrillo y varios estudiantes, como el presidente del Consejo Estudiantil, Hernando Herrera Mercado. En una de esas reuniones, a Carrillo se le ocurrió que, aprovechando las elecciones del 11 de marzo (para Senado, Cámara, Asambleas, Concejos, alcalde y consulta liberal), se incluyera una séptima papeleta para consultarle al pueblo si votaba por una asamblea constituyente. No hubo tiempo para que la Registraduría la imprimiera, por lo que se acudió a los periódicos y a cualquier papel para introducirlo en la urna. Por no ser oficial el mecanismo, no se contabilizó. Pero el presidente Barco, que sí la quería, expidió el Decreto 927, de Estado de sitio, para que esa consulta se hiciera oficialmente en las elecciones presidenciales del 27 de mayo, en las que ganó César Gaviria y en donde también el pueblo votó afirmativamente la convocatoria. Luego se aprobó no por una séptima, sino por una segunda papeleta, por eso lo de aquella es un símbolo y como tal pasó a la historia, tanto que el 11 de marzo se recordaron sus 30 años.

Con sus virtudes y sus defectos, la Constitución de 1991 logró reemplazar la de 1886 que pudo sobrevivir a cien años de Soledad… Román.