La soga de Aida

“Que no enreden la pita”, sentenció Duque: que extraditen a Aida Merlano, aunque no haya canales de extradición. Y mientras el presidente balbucea, la horca se engruesa agravando la confusión de un títere ligero; él, similar al cuerpo de Aida, yace en el arcón de la Casa de Nariño sobre el cual copartidarios, oposición y madurismo sirven sus banquetes con mantel y candelabros mientras la soga continúa insinuándose en el claroscuro de la escena.

Nuestra democracia se asimila a la perversión de esa última cena. Las élites regionales no sólo practican la instrumentalización de los subalternos en el engranaje de sus maquinarias electorales, sino que ostentan, desafiantes, sus delitos. Así replican el arte del crimen: no basta con reproducir los triunfos en sus feudos; vale hacerlo con la exposición del pelele que sirvió de festín para su gula ascendiéndolo a la representación nacional, siempre que se guarde un silencio tenso, excitante, sobre sus procederes. Y aquí la trama de Hitchcock cobra nuevas dimensiones.