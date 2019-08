La tensión entre Bolívar y Santander sigue marcando la política colombiana

none

Por esa tensión entre lo bolivariano y lo santanderista propia del sistema político colombiano, el uribismo no ha podido cambiar las instituciones de corte liberal desde la Constitución de 1991, a pesar de que logró cambiar la cultura política. Y de esa tensión surgió el modelo de populismo de derecha moderno. Pero la lección del laboratorio colombiano es que el populismo de derecha genera como reacción el de izquierda, y que evoluciona derrumbando la frontera entre la oferta de autoridad y la económica. Así como la pérdida del temor al ascenso del comunismo permitió los excesos conservadores que ya van en populismo degradado, éste puede engendrar el regreso de la izquierda por vía de legitimar el populismo.

El siglo XXI representó el resurgimiento del ímpetu de Bolívar, no solo en Venezuela, también en Colombia. Luego de una segunda mitad del siglo XX marcada por la solución santanderista del Frente Nacional, que nos evitó el contagio del autoritarismo y el populismo latinoamericanos, la crisis de seguridad del cambio de siglo trajo el caudillismo conservador. Pero no una copia trasnochada del autoritarismo militarista del siglo anterior en América Latina, sino una versión actualizada que inauguró el modelo del populismo de derecha moderno que hoy recorre el mundo. Su importancia radicó en que, copiando la base del fujimorismo, avanzó hacia el respeto formal de la democracia, a lo que contribuyó la tradicional tensión Bolívar/Santander de la democracia colombiana.