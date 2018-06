La vicepresidenta

A la hora de escribir esta columna no se sabe quién será el presidente de Colombia en el próximo período, pero desde que terminó la primera vuelta ya sabíamos que la Vicepresidencia sería ocupada por una mujer. Este columnista vota hoy porque desde el momento de la posesión en el cargo se le llame «señora vicepresidenta» como corresponde a una mujer. Feísimo sería escuchar «señora vicepresidente» o simplemente «la vicepresidente». Me dirán que la Real Academia permite «la presidente» y por lo tanto no hay error. Muchas veces he dicho que la entidad rectora de nuestro idioma no pelea con nadie y esa costumbre de llamar en masculino los cargos ocupados por mujeres va en contra de su lucha por hacerse sentir. El que ellas mismas se hagan llamar en masculino no lo entiende nadie. ¿Por qué, por ejemplo, se hacen llamar «poetas» dizque porque «poetisa» (el femenino correcto) las denigra? Bienvenido el presidente elegido y bienvenida la vicepresidenta elegida.

Todos y todas

A las ocho de la mañana de ayer pude escuchar a la directora del Consejo Electoral quien comenzó dirigiéndose a «todos y todas» y se despidió de todos los colombianos deseándonos una feliz jornada, pero se olvidó de las colombianas y no supimos dónde se le perdieron o dónde las dejó a su suerte.

Norma ignorada

«Cómo evitar que su casa se vuelva otro Bernavento». El Colombiano.

Esta norma no es nueva. En la página 458 del libro de la Ortografía de 2010, que pocos han leído, se explica que un nombre propio se convierte en común cuando tomamos las características buenas y malas del personaje y las aplicamos a otra persona que las tenga. Así, para hablar de un traidor decimos que es un judas; un herodes es uno cruel con los niños. En el caso del titular se refiere a que un edificio en el que la resistencia de sus bases y de sus columnas estén mal calculadas es un bernavento o un space. Nombres de edificios que tuvieron que ser demolidos en Medellín.

