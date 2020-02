La xenofobia también puede ser contra usted

Hoy se hace muy difícil imaginar una sociedad orbital sin interconexiones permanentes, casi instantáneas. Una humanidad que vive la época menos violenta de toda su evolución, pero en la que una bala asesina provoca reacciones antes inimaginables. Es la visión de una comunidad con ojos enfocados en cada paso que damos en este camino global que hacemos los mortales. Desde que Vitus Bering en 1728 descubrió el estrecho que lleva su apellido y por donde pasaron los primeros paleoamericanos a nuestro continente, las corrientes migratorias no se detendrán a pesar de esos muros que propone Donald Trump para detener la llegada de suramericanos a los Estados Unidos o la idea que comienza a surgir en Colombia de poner coto a la llegada de venezolanos por medio de una tapia (no creo que los recursos alcancen para una construcción al estilo trumpista) para frenar el ingreso de los vecinos. Esa transculturización la heredamos, entre otras razones por culpa del “tapado” de una tela en la recóndita china usada por primera vez por la esposa de un héroe cultural de esos tiempos.

Este tipo de mega política de infraestructura global genera para unos temores y para otros oportunidades y buenas noticias. No con el ánimo de demeritar esta reconquista China, pero el mundo tiene varias vías semejantes. Por ejemplo, la expansión del comunismo, la frustrada idea de Simón Bolívar de unir desde Panamá hasta Bolivia una sola nación o la en estos momentos fracturada Unión Europea. Pero también está lo que permitió en 1852, gracias al descubrimiento de la gutapercha, que la Submarine Telegraph Co extendiera el primer cable submarino que uniría el Reino Unido y Francia. El viaje de transatlántico de Charles Lindbergh en el “Spirit of St Louis”. En la lista podríamos incluir además el descubrimiento de América, la primera llamada telefónica transcontinental en 1927 y los guayos que usa Lionel Messi en un juego de fútbol que producen una cadena de eslabones planetarios lo que permite dejar huellas deportivas. ¿Itinerarios contemporáneos del tejido ancestral de oriente?