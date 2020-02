Las ayudas

Ayron del Valle-Ortiz-Zapata o Pisano-Rangel (Ramos) y Vergara. No hablo de Nacional, porque aún no estabiliza Osorio esa línea. Otros buscan equilibrar el caso con dos delanteros. A Júnior le falta un extremo derecho para unirse a Borja y Cetré cuando regrese de la selección.

Pasando a lo exclusivamente futbolístico, la moda es contar con tres delanteros, así no se tengan ni jugadores ni fundamento táctico para hacerlo. Siempre hubo en Colombia delanteras exitosas de tres. Cómo no recordar aquellas de Torres-Scotta-Benítez, Willington-Irigoyen-Convertti o Nelson Gallego-Ramón Gómez-Toño Ríos. La diferencia con el presente es que se quiere y no se logra, por carecer del tipo de jugador requerido para ese plan de ataque. Copiar por copiar de nada sirve.

Pero le corresponde a la Dimayor, organizadora de los eventos, planear mejor los calendarios. El Deportivo Pereira, que tiene voto, pero no voz influyente, jugó las dos fechas actuando como visitante. Jugó en Medellín y después visitó al Alianza, porque su estadio tenía compromisos con el Preolímpico. ¿Por qué no le aplazaron el juego unos días? Las respuestas son conocidas, compromisos de TV y nada más. Ahora bien, demostrado está que los genuinos seguidores son los que van a donde sea y como sea a ver a su equipo.