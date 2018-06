Las cuentas de segunda vuelta

La tiene difícil el candidato Gustavo Petro para la segunda vuelta. Debe enfrentarse a todo el establecimiento político que decidió cerrar filas en torno de la candidatura de Iván Duque y el proyecto político del uribismo y los sectores más reaccionarios de la sociedad colombiana.

Esa foto, una suerte de Frente Nacional reforzado, con Uribe, Pastrana, Gaviria, Vargas Lleras, Ordóñez, Viviane Morales, es una buena síntesis de la fractura entre país político y país nacional de la que habló Jorge Eliécer Gaitán, y que uno suponía que en una situación de posconflicto sería menos probable, pero pudo más el miedo a una candidatura de izquierda, a sentirse amenazados en sus intereses, que la misma defensa del Acuerdo, el cual en realidad no era una prioridad, ni siquiera de quienes lo negociaron, a juzgar por la decisión de votar en blanco de Humberto de la Calle.

No hay ninguna razón para que Duque reduzca su votación en segunda vuelta, y con los apoyos políticos recibidos seguramente llegará a cerca de diez millones de votos, lo que implica que Petro deberá conseguir al menos unos cinco millones para dar la pelea, sin duda un escenario bastante difícil. Los votos de Fajardo se dividirán entre quienes se irán para Duque, pues les puede más el miedo a Petro; otros, en blanco, siguiendo el ejemplo de Fajardo, que nos reafirmó su tibieza en materia política; seguramente, una buena porción, con la Colombia Humana, gracias al apoyo del Polo Democrático —menos la secta rencorosa del MOIR, con la notable excepción de Navas Talero—, y muchos votantes verdes que acompañarán a algunos de sus líderes, como Claudia López, Angélica Lozano o Sanguino.

Siendo optimistas, podría calcularse en unos dos millones, lo cual lo dejaría muy lejos de la contienda. Habría que confiar en el indeciso, en aquel que no votó en primea para que vea los riesgos de un proyecto político como el que representa Duque, pero no creo que se dé una reacción tan espectacular como para que salgan tres millones a votar el 17 de junio, no sería usual, sería un caso atípico. Esos también comieron del cuento de la satanización sistemática de la que fue objeto la candidatura de Petro por la gran mayoría de medios de comunicación, columnistas y analistas de programas de opinión.

Gustavo Petro y Ángela María Robledo serán los congresistas con más votos en la historia de Colombia, y eso es un capital político invaluable que deberán cuidar hacia el futuro. Si se cumple la teoría de Claudia López, según la cual no era conveniente un gobierno de izquierda inmediatamente después de cerrado el conflicto, es necesario trabajar en ello de cara al 2022, como dijo Fajardo en su discurso de aceptación de la derrota, se trata de un proyecto de largo plazo, la búsqueda de una gran convergencia ciudadana donde quepan todos los matices que van del centro a la izquierda. Chile y Uruguay lo han logrado y allí no es un tabú pensar en gobiernos de izquierda.

La primera tarea de esta convergencia será la de servir de contrapeso a un gobierno como el de Duque que recoge lo peor de la clase política, esa que se resiste a entender que el mundo ha cambiado, que la agenda de conservar el poder por el poder se agotó, que las nuevas generaciones reclaman otras agendas, de diversidad, de protección del medio ambiente, derechos de las minorías, de ampliar el Estado social, de alguna manera lo que está en la Constitución de 1991 y que ahora se proponen hacer trizas.

Tendrán que hacer muy buena oposición en el Congreso, y para eso Petro es inmejorable, pero también tendrán que escoger muy bien sus candidatos en las próximas elecciones locales y llegarle con su discurso a la Colombia profunda y vulnerable, donde el discurso de alguien como Fajardo no ha llegado.

Dicho esto, con la misma convicción de primera vuelta, este 17 de junio votaré por Gustavo Petro y Ángela María Robledo.

