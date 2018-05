Las elecciones y el bolsillo

Frecuentemente concentramos la conversación política en el tema de la guerra y más recientemente la corrupción, pero poco nos atrae para la discusión la economía o los efectos económicos de una elección. Es una paradoja, ya que cuando se le pregunta al país cuáles son los temas que más le preocupan suelen aparecer, en su orden, seguridad ciudadana, salud, economía y desempleo, siendo estos tres últimos inherentes al manejo económico.

Sobre el tema hablamos la semana pasada en La FM con tres diferentes agentes y nos encontramos con que existe nerviosismo frente a la posibilidad de que Gustavo Petro sea presidente y, para algunos agentes internacionales, la esperanza de que lo que dice en campaña no sea lo que haga en caso de ser mandatario. Me explico.

La presidente de Fedelonjas, María Clara Luque, dijo que la incertidumbre acerca de quién será el presidente de la República afecta la intención de comprar vivienda. Le pregunté: ¿la presencia de Gustavo Petro de segundo en las encuestas está afectando la venta de casas en Colombia?

Respondió: “Sí creo, yo sí creo y nos afecta a todos realmente. Por eso hago un llamado a que los candidatos salgan a hacer sus mejores propuestas. Creemos que en este momento el país no puede tener un revés. Estos cuatro años son cruciales para quien esté en el Gobierno y en la Presidencia para poder mantener al país estable” (https://bit.ly/2Ilklhj).

Estas declaraciones ocurrieron sólo días después de que el diario The Miami Herald publicara un artículo en que se destaca que los colombianos están dentro del grupo de extranjeros que más propiedades están comprando en el sur de Florida. El documento señala que en los últimos seis meses se ha registrado un incremento en el número de solicitudes de visa de personas de negocios provenientes de Colombia. Asegura que los colombianos que buscan establecerse en ese estado tienen miedo de que su país se convierta en una próxima Venezuela. (https://hrld.us/2wAx1fV).

También hablamos con Guillermo Botero, presidente de Fenalco, quien aseguró que la propuesta de cambio de modelo económico en el país ha generado nerviosismo y preocupación. Le pregunté: ¿qué tema le genera incertidumbre?

—“Pues a mí me preocupa mucho la posición del candidato Gustavo Petro respecto a algunos aspectos de la economía colombiana y eso lo he manifestado abiertamente. No es un tema sencillo lo que él ha expresado hacer con las tierras azucareras; no es un tema sencillo lo que ha expresado sobre condonación de deuda; no es un tema sencillo lo que ha sucedido sobre su convocatoria a realizar una Constituyente”. (https://bit.ly/2rvYjz1).

También hablamos con Richard Francis, director de Calificaciones Soberanas de Fitch, y nos dijo que por el momento no debe haber una preocupación en materia económica ante la llegada de un nuevo gobierno a Colombia. Sin embargo, cuando le preguntamos directamente sobre el escenario en que Petro pudiera ser presidente, manifestó que una cosa es el momento en el que un candidato habla sobre sus planes e iniciativas y otro cuando ya es presidente.

—“Hemos visto a Lula en Brasil o Humala en Perú como candidatos que han hablado de cambiar muchas cosas en la economía, pero después, cuando son presidentes y se enfrentan a la realidad, han propuesto otras cosas”.

El susto es real y desconocerlo sería faltar a la verdad. Las ventas de casas y el comercio en general están pendientes de nuestra elección presidencial, lo que significa que nuestro bolsillo directamente se afectará con lo que se decida en el momento de votar.