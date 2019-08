Las EPS y una columna

none

El mundo se indignó cuando un niño sirio se ahogó huyendo de su país y unos señores franceses muy educados se burlaron de él en una caricatura. El mundo se indignó ante un padre que con su pequeño hijo murió ahogado tratando de pasar la frontera hacia Estados Unidos, pero no pasó de ser la noticia gráfica del día. Y Colombia se conmovió ante el video del niño que desesperadamente lloraba el asesinato de su madre en Tierralta, pero tampoco pasó de ser el comentario del día.

El sistema de salud concebido con posterioridad a la Constitución de 1991 supone que el Gobierno define periódicamente un plan de beneficios en salud, que debe ser gestionado por unas empresas esencialmente similares a una aseguradora tradicional. Esas empresas, denominadas EPS, financian esa gestión del riesgo en salud de sus respectivos afiliados a través de una prima de seguros, denominada UPC. Es, en principio, ilegal financiar servicios no incluidos en el plan con esa prima, de la misma manera que una aseguradora no puede cubrir un siniestro de incendio con una prima contra robo.