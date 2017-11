La razón de ser del Acuerdo de Paz con las Farc es que esa agrupación entregaba las armas y comenzaba a hacer política. Luego no se entiende por qué ciertos sectores se sorprendan ahora porque esos desmovilizados comienzan a mostrar sus candidatos para las próximas elecciones. La verdad es que, según la última encuesta Gallup, las Farc sólo cuentan con el 17 % de favorabilidad, contra el 79 % en contra. Luego, ¿cuál es el temor?, ¿cómo pueden ganar unas elecciones con un 17 %? Como dice Vladdo, no es lo mismo ser candidato presidencial que ser presidente.

Cuando en el año 90 el M-19 entregó las armas y comenzó a hacer política, la situación era distinta. Esa agrupación no tenía el rechazo que hoy muestran las Farc. Participaron en la elección de la Constituyente y no les fue mal. Sacaron la votación mayoritaria en unos comicios en donde hubo una de las más grandes abstenciones que registra la historia (73,4 %). La votación total fue de 3’710.557 y el M-19 logró 992.613, lo cual le permitió elegir 19 delegatarios de 70. El M-19 tuvo el acierto de integrar su lista con representante de distintos sectores (liberales, conservadores, exmagistados, poetas, sindicalistas, etc.), actitud que hoy contrasta con las Farc en donde, según los anuncios, sólo figuran miembros de su organización, con excepción de Imelda Daza, que ha militado en la Unión Patriótica.

Cuando se da por sentado que la gran mayoría del país “odia a las Farc”, ¿cómo pueden ganar? Es tanto como pensar que son serias las más de 50 candidaturas presidenciales que están en el escenario. Lo que ha quedado en claro, con los hechos recientes, es otra falacia que circuló en los mismos sectores adversos a los acuerdos: que Humberto de la Calle era el candidato de las Farc. No encuentran la manera de hacer trizas los acuerdos, con nuevas mentiras, así sea con cambios radicales.

Hay que tragarse el sapo de ver a las Farc en la política, con todo y frac.