Las flores en la educación

Estoy de acuerdo con el escritor francés en que el propósito de la educación va mucho más allá de solo el conocimiento. Allí es donde surge el concepto de una educación integral, que nutra la mente y que ayude en la formación de todo el ser. En el mundo tan polarizado donde vivimos, muchas personas solo miran la situación desde una perspectiva y no se dan la oportunidad de ampliar su comprensión sobre una situación. Muchas veces la emoción tiene más peso que la razón. Por esto, una educación integral permite a los estudiantes ser conscientes de la emoción, pero no dejar que toda su razón se quede en esa emoción.

Montaigne va más allá, al decir que el objetivo no debe ser el saber sino el ser. En pleno siglo XXI, el conocimiento no es el fin de los procesos educativos. Nuestra responsabilidad como educadores va dirigida a que cada estudiante pueda lograr conocerse mejor, acceder al conocimiento de manera crítica y construir con su conocimiento su propio entendimiento del mundo.