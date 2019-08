Las molestias de Trump con Duque

none

Sobre China el capítulo es más complejo. Para Washington no pasó desapercibida la visita de Estado que realizó el presidente Iván Duque a Xi Jinping en Beijing, ni mucho menos el mensaje de que Colombia quiera ser la “golden gate” de la relación comercial entre China y América Latina. De hecho, esto ha caído peor de lo esperado en momentos en que precisamente Estados Unidos libra una pelea comercial a muerte con China, lo que incluso ha llevado a la volatilidad de los mercados internacionales y desatado la ansiedad de una recesión global. Para los ojos de algunos, Duque le está prendiendo una vela a Dios y otra al diablo. Sobre este tema lo que más preocupa es el asunto de la tecnología, bandera de Colombia, ya que las autoridades norteamericanas mantienen investigaciones y hasta embargos a empresas chinas por considerarlas máquinas de espionaje y potencial arsenal cibernético. Se trata de un tema de gran sensibilidad, teniendo en cuenta que en nuestro país hay grandes licitaciones de sistemas que tienen proponentes chinos directos o vía terceros. Un caso sería el de la millonaria contratación del SENA con la empresa de tecnología Huawei, con la que ya se han firmado varios acuerdos macro en el pasado y que ha sido duramente cuestionada por la Procuraduría en los últimos días.

Sobre Venezuela trasciende que al Gobierno colombiano le ha faltado acción y determinación. Se destaca la vehemencia verbal y política que ha tenido el canciller, Carlos Holmes, pero hay muchos cuestionamientos sobre la manera en que a “las palabras les ha faltado convertirse en acciones” precisas para actuar contra el gobierno de Maduro, lograr pequeñas victorias o simplemente enviar mensajes contundentes con hechos al régimen de Venezuela. Simplemente en la Casa Blanca no se reciben mensajes de “poner dinero donde está la boca” y eso tiene confundidos a quienes le han vendido la idea a Trump de que Colombia está en la lista de los más interesados en ver a Maduro fuera del poder. Dicen que “Colombia quiere ver el jarrón roto, pero que no está dispuesto a romperlo”.

La principal evidencia de que las cosas no están del todo bien es el comunicado casi críptico de la llamada certificación emitido por la propia Casa Blanca. El documento de principios del mes califica al país como “socio con idea afín”, sin utilizar un solo adjetivo para destacar cualquier otro atributo de la relación entre las dos naciones. Lo escueto de la descripción va de la mano de las ya múltiples oportunidades en que el mandatario estadounidense se refiere al presidente colombiano como “un buen tipo”, pero que “no ha hecho nada por nosotros”.

En la Casa Blanca no saben a ciencia cierta si Colombia está con EE. UU. 100 % o si es una relación conveniente y no comprometida. Aunque de dientes para afuera las afirmaciones son de fidelidad y ayuda, el sentimiento en el círculo más cercano del presidente Trump es de confusión y molestia.