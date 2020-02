Las obstinaciones del miedo

No hay mañana en que las noticias radiales no griten los centenares de desplazados en las antiguas zonas de desplazamiento, las decenas de amenazados con la sentencia de ser objetivos militares, los muertos graneados y bien seleccionados entre la gente más despierta.

Nuestro presente es fértil en rebrotes del miedo. Por momentos creímos que la guerrilla mayor se había por fin cansado de ser la principal fuente de miedo. Pero no, bastó un cambio de gobierno para que ahora no haya una sola Farc sino muchas. Las llaman disidencias y en dos parpadeos sus efectivos suman casi la mitad de los reclutados por la vieja insurrección.