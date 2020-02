Las preocupaciones de Germán Vargas Lleras

Esas, que no son de menor cuantía, son preocupaciones que deben movernos a todos los colombianos a actuar de manera imperativa, y no solo a Vargas Lleras, a Petro y a los bogotanos, en el caso del metro y la Chec.

De esas preocupaciones que, no son solo de Vargas Lleras, pero él las hace públicas en sus columnas de El Tiempo, es que los colombianos nos sentimos convidados, y hasta esperanzados, que el presidente Duque también se haga doliente y que, ahora que Vargas Lleras y su partido Cambio Radical son sus aliados, no apruebe, por no ser conveniente ni de urgencia manifiesta para Colombia, la inversión de 350 millones de dólares en un satélite, “un juguete caro”, que “ni siquiera estará en capacidad de proveernos los servicios de telecomunicaciones y de navegación”.

Ya quedarán, después de haber satisfecho buena parte de éstas, tiempo y presupuestos para ejecutar aquellas allende la tierra, mares y ríos de esta patria colombiana, las del espacio, que no es que resulten innecesarias y superfluas, solo que no son prioritarias por cuanto hay alternativas múltiples en el mercado que dan en suplirlas a menores costo y riesgo, y reduciendo a sus “justas proporciones” el peaje ineludible de la corrupción.