Lecciones a 30 años de la tragedia

A 30 años de la tragedia de El Espectador y de un año en el que tantos compatriotas dieron la vida para luchar contra Escobar y sus aliados, la principal lección que debemos aprender es que hay momentos cruciales en la historia en los que hay que ser valientes y que no podemos seguir paralizados ante el avance del narcotráfico en Colombia.

La segunda es que la historia es cíclica y seguimos cometiendo los mismos errores. En la actualidad un cartel tiene arrinconados a los indígenas del Cauca y están a punto de cometer un genocidio ante la mirada inerme del Estado. Pareciera que ya nadie tiene la valentía de los héroes que libraron la batalla contra el narcoterrorismo en los años 80 y que simplemente se está dejando que las cosas pasen porque no están afectando las grandes ciudades.

La primera es que el narcotráfico es una de las peores enfermedades que han azotado a Colombia y que no podemos escatimar en esfuerzos para erradicarlo. Por eso vanagloriarse de que el crecimiento de cultivos de coca es estable es absurdo y lleva a profundas reflexiones sobre el retroceso en la erradicación de ese cáncer.

El narcotráfico quería gobernar a Colombia. Había pasado de ser un simple negocio a un grupo organizado de poder que dominaba muchos sectores del país. La economía, la política, la justicia, el fútbol y la propia sociedad estaban infectadas por el virus narco del dinero fácil. Muchos cayeron en la tentación y vendieron sus conciencias por dinero, otros resistieron y dieron su vida para que nuestro país no fuera un narco-Estado.