¿Es el Cartagena Festival Internacional de Música realmente esencial?

En respuesta al editorial del 25 de noviembre de 2023, titulado “Bienvenido el apoyo a un proyecto musical esencial”.

Dedican el editorial de El Espectador de noviembre 25 a celebrar que recientemente el Congreso de la República declaró Patrimonio Cultural de la Nación al Cartagena Festival Internacional de Música, el cual califican en su titular como un “proyecto musical esencial”.

Para describir el festival, agregan: “Año tras año, a la capital de Bolívar llegan los mejores músicos del mundo y comparten escenario con artistas colombianos, que tienen una oportunidad histórica para mostrar su talento”.

Como atento lector de este periódico y especialmente de sus editoriales, las cuales aprecio como un gran referente de visión crítica y ecuánime, me sorprende encontrar un editorial tan poco crítico y construido desde el sentido común. Es curioso, e infortunadamente muy usual, que visiones muy críticas y progresistas en temas políticos suelan ser poco críticas en temas culturales como este. Voy a enunciar algunos de los problemas de este editorial, que darían para un gran debate.

Primero que todo, desde una mirada crítica es problemática la frecuente equivalencia que se hace en numerosos espacios de nuestra sociedad entre música y música clásica, como si la música clásica fuera la única música existente. El Cartagena Festival Internacional de Música no es un festival donde quepan todas las músicas, sino que está centrado casi exclusivamente en lo que llamamos cotidianamente música clásica (principalmente repertorios centroeuropeos de los siglos XVIII y XIX), o sobre músicas fuertemente inspiradas en ella. El festival, desarrollado en una de las ciudades más desiguales del país, con una innegable carga histórica de racismo y un fuerte racismo estructural persistente, prácticamente no incluye músicos ni músicas locales en su programación. Por el contrario, una mirada rápida a su programación evidencia lo difícil que es encontrar en las fotos un músico afro, un tambor, una gaita o un acordeón, y no hay espacio allí para la champeta ni la salsa, por poner algún ejemplo.

Se trata de un festival que promueve unos valores que, aunque se pretenden neutros y universales, reproduce unas jerarquizaciones elitistas de carácter colonial, donde lo que se valora es lo europeo blanco, con sus lógicas, estéticas y éticas. Por ese motivo, no sorprende que el festival sea visto con cierto recelo por buena parte de la población cartagenera (como me lo contó una persona que trabajaba en su organización).

Este tipo de proyectos se pueden hacer, claro que sí, pero es evidente que no son esenciales (¿esencial para quiénes?, ¿dónde está el diagnóstico que muestre que este tipo de festivales hacen falta?), ni tienen un arraigo comunitario como para considerarlo Patrimonio Cultural de la Nación. Lo que se percibe es una lógica colonial en la cual se traen músicos foráneos para que, una vez más, le muestren el camino a los locales, y le traigan “cultura” (es decir, alta cultura) a un país que ya es rico culturalmente, en una clara relación de desigualdad epistémica. Por favor, seamos un poco más críticos con estos proyectos monoculturales que no aportan a la interculturalidad que necesitamos.

*Nombre cambiado a petición del autor. Músico e investigador.