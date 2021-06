El señorío de los paisas

Hasta hace poco nos sonaba grato el ser nombrados como “paisas”.

Nos evocaba un modo de vida, como el de la Epístola a Fabio: “Una mediana vida yo posea, un estilo común y moderado, que no lo note nadie que lo vea”. Pero, es cierto, esto conllevaba un ideal anclado en el pasado.

Nos falta, en Antioquia y en el país, modernidad, esto es un hecho.

Podemos seguir siendo paisas, que viene de paisano, porque no nos pesa tener ancestro campesino y antes nos acredita; pero también hay que resaltar que paisano, paisa, quiere decir: hombres del país, gente de a pie, civiles, no militares (y menos, muchos menos, paramilitares); esto es lo más cercano a la ciudadanía, a la condición de igualdad ante la ley. Sí, tenemos que dejar el sectarismo, dejar de ser tan cerrados. Si somos andariegos, deberíamos dejar de ser tan localistas y acentuar la vocación de ser ciudadanos del mundo. Si tenemos parientes regados en todas partes, deberíamos ser más solidarios y más hospitalarios.

Nos indignan los paisas matones y autoritarios tan afines y emparentados con el gobierno actual, pero ya pasarán, no se preocupen. Ni más faltaba que pensaran que todos los paisas son del corte de los que están en su cuarto de hora mandando, como si se tratara de una finca. Ni más faltaba que pensaran que los paisas se parecen a los ricos de mal gusto de las clases emergentes. Por ningún motivo.

En mi pueblo se le decía al Obispo, no Monseñor, sino Señor Builes, Señor Obispo. Pero primero Señor que Obispo. Nos enseñaron a contestar: sí Señor. El trato de Señor empareja por lo alto. Señorío es lo que nos debe distinguir a los paisas.

Andrés Calle Noreña. Manizales.

Los miércoles internacionales

Soy historiador y catedrático. Mi mensaje es para felicitarlos por el cubrimiento internacional. La edición del miércoles estuvo muy interesante. El gráfico del asunto nuclear me gustó mucho, además de los temas sobre Abimael Guzmán y Manta. El artículo sobre los suicidios en Francia que publican ayer no es tema menor, eso —como proyecta su nota— se convertirá en un problema mayor pronto. ¡Excelente! Lo que me gusta de esta parte del diario es que uno encuentra noticias que los noticieros y emisoras no han agotado durante todo el día anterior. Me gusta leerla.

Juan Francisco Alfonso. Bogotá.

