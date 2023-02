Réplica de la embajada de Rusia: El buen nombre de un militar y de un periódico

La Embajada considera a El Espectador un diario serio que mayormente publica materiales fidedignos basados en hechos y no en suposiciones o invenciones malintencionadas. Ello siempre nos ha servido como razón para renovar la suscripción a este periódico.

Hablando de invenciones, atrajo nuestra atención el artículo ”La silenciosa llegada del agregado militar de Rusia a Colombia”, publicado el pasado 6 de febrero, que trata de relanzar al escenario mediático colombiano el fake (que ya fue varias veces desmentido) sobre un oficial ruso. Es la misma patraña “con barba canosa” que pronto va a cumplir un año.

Es cierto que el coronel Dmitry Tarantsov trabajaba de agregado aéreo en EE. UU., donde terminó sus funciones en julio de 2015, o sea, más de un año antes de las elecciones presidenciales en aquel país. En 2019 fue nombrado agregado militar de Rusia en Colombia y hasta ahora sigue desempeñando sus funciones profesionales en Bogotá. Como lo requiere el procedimiento, antes de llegar a Colombia recibió el beneplácito del Ministerio de Defensa Nacional.

Ahora sobre las invenciones. Las alusiones a que el coronel Tarantsov hubiese interferido en las elecciones estadounidenses se basan sobre la única frase en un extraño informe del Comité de Inteligencia del Senado de EE. UU. que dice: “It is unknown if Tarantsov attended the events” (“No se sabe si Tarantsov atendió a los eventos”).

Ahora la primera pregunta: ¿qué fin persigue el artículo que insiste en repetir esa frase nebulosa para paranoicamente aludir a una inexistente injerencia del oficial ruso en los comicios de EE. UU.?

Y la segunda, basada en el título: ¿se esperaba que el militar ruso mencionado llegara a Bogotá a bombo y platillos o sin beneplácito debidamente otorgado por autoridades colombianas?

Seamos serios. Hay que cumplir con las reglas establecidas también en caso de agregadurías militares, lo que la parte rusa cumplió cabalmente.

Andrey Ryaposov. Agregado de prensa de la Embajada de Rusia en Colombia.

