Leer y escribir, hoy (I)

Un tiempo después, recibí una gentil y profesional nota, de la coordinadora editorial de la Revista Innovación Educativa de México D.F., Alicia Lepre Larrosa, donde me solicitaba autorización para publicar la columna en una próxima revista, en su sección: Subrayado. Procedí a condensar la versión original, la envié y fue publicada en el Volumen 7, Número 41 de noviembre – diciembre de 2007. Así que esta versión es la que he fraccionado y compartiré en tres entregas con los lectores. Esta es la primera.

Introducción. Reflexionando en estos difíciles días, me pregunté: ¿Cómo podría contribuir a la recreación de los lectores de El Espectador con un tema que los distraiga creativamente? Me acordé entonces de la columna más significativa que he escrito. ¿Cuál? Veamos una pequeña historia.