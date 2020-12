Los gobernantes quieren saber cómo serán recordados cuando el tiempo decante su gestión. Las minorías étnicas, los afrodescendientes, los indígenas, los defensores de derechos humanos, los ambientalistas, los demócratas, los desprotegidos de la fortuna y las lideresas femeninas no tendrán una opinión favorable de la gestión de Duque. Algún espíritu siniestro y burlón puede hacerle pensar al presidente que este sentir negativo no es motivo de gran preocupación; a algunos de estos grupos los están asesinando en forma tal que se están convirtiendo en especies en vías de extinción, por lo que su opinión no podrá ser escuchada en el tribunal de la historia. ¡Craso error!