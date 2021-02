Legados y batallas perdidas

Entonces uno escucha al flamante mininterior diciendo que la postración de Buenaventura no es social, que no hay inconformidad ciudadana, solo criminalidad, y termina por entender que no solo no hay ministro en esa cartera, como en los tiempos recientes, sino que no habrá siquiera intento de solución aparte de fotos, titular y las proverbiales recompensas como resultado del fantasmal consejo de seguridad en el puerto.