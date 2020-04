Liderazgo en los tiempos del virus

En la pedagogía, el lenguaje debe ser cuidadosamente seleccionado. La muletilla “cuidar a nuestros abuelitos”, resulta lastimera y despreciativa con el adulto mayor. Los mayores de 65 años representan el 9.23% de la población y no necesariamente son inactivos laboralmente y no están todos jubilados. Evoco al doctor José Félix Patiño, fallecido recientemente a los 93 años de edad, quien hasta el último momento de su existencia trabajó en la producción de documentos de enorme trascendencia para la medicina colombiana y para el país, como la Ley Estatutaria de Salud, que de haberse implementado desde 2015, hubiera favorecido un mejor entorno de la salud pública en esta pandemia.

El presidente Duque se destaca en la interacción con sus compañeros de mesa, no solo porque demuestra conocimiento del comportamiento del virus, sino por su imagen de comunicador nato. Su gobernanza no ha sido fácil, en el contexto de la polarización política que se ha confabulado en su contra. De contera, le sobreviene la pandemia del coronavirus, en un país que abandonó el liderazgo de la salud pública, al adoptar un modelo basado en la rentabilidad económica de los aseguradores privados.