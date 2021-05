El oficio del periodismo cambió. Con el crecimiento de internet y la proliferación de las redes sociales nos deslizamos del monopolio de los medios tradicionales al periodismo ciudadano. Es decir, a un periodismo en el que la figura del medio como intermediario, con sus intereses, editores y prácticas, se ha ido desdibujando. En las universidades se repite: “Ahora ustedes pueden ser periodistas sin necesidad del aval de un medio”, “salgan a las calles con sus celulares”, “creen medios alternativos”. Muchísimos medios independientes han crecido y el periodismo se ha transformado.

Unos cambios han sido bruscos, otros enriquecedores, pero entre tantas innovaciones hay mucho que permanece. El periodismo cambió, pero no es nuevo. Las mismas inquietudes y aproximaciones que teníamos frente al periodismo tradicional se hacen latentes ahora, incluso más. El perfecto ejemplo es el cubrimiento de las protestas, en especial el fenómeno del live stream o de la transmisión en vivo. Esta forma de cubrir un evento ya existía con la televisión. Hoy en día, sin embargo, cualquiera que tenga un celular y haya bajado la plataforma adecuada puede filmar y transmitir en tiempo real lo que está viviendo.

El fenómeno del live ha empezado a dar a algunos una sensación de veracidad. Se cree que porque la transmisión es en directo es más difícil mentir, editar o amañar la realidad como sucede con muchos videos reenviados por cadenas de WhatsApp. Sí, es claro que un live permite ver cosas. Sin duda es un hecho, es una prueba. Sin embargo, si se quiere hacer buen periodismo, la enseñanza es la misma: hay que construir un caso. Esto implica volver sobre una de las premisas fundamentales del periodismo: para contar la verdad no basta con mostrar hechos sin conexión ni dirección. Cada caso se debe presentar dentro de un contexto. Y solo el contexto le puede otorgar significado a ese hecho.

Ahora, desde el punto de vista de la audiencia, el trabajo se triplica. En los medios tradicionales, bien o mal, buena parte del trabajo de edición la hace el mismo equipo periodístico. Es allí, dentro del medio, donde se contextualiza la información, se le da jerarquía, se revisa la veracidad de los hechos, se descarta lo que no aporta y demás. Hoy, buena parte del trabajo intelectual se le traslada a la audiencia, incluso cuando la información proviene de medios tradicionales. Es la audiencia la que debe revisar, priorizar y discernir sobre cada prueba aislada. Por fortuna, a diferencia de los lives, las audiencias no están aisladas, hay una comunidad con la que pensar y conversar.

Sin embargo, se pierde algo de la distancia que afecta el juicio. Una distancia que es sobre todo de experiencia. Una de las ventajas de la comunidad periodística frente al periodismo ciudadano es el registro histórico que da perspectiva. Saber siempre que algo así ya nos pasó y que en ese momento esto faltó y aquel error se cometió. Eso no quiere decir que no sea valiosísima la construcción ciudadana de información. Sólo que las denuncias en redes tienden a ser tan rápidas como la investigación de lo que se denuncia. Unos cuantos lives no prueban un desabastecimiento nacional, ni tampoco una censura de Instagram. Compartir experiencias no es compartir información. O por lo menos, no información que de inmediato pueda ser utilizada como noticiosa.