Lo absurdo, símbolo nacional

De lo demencial, como el mercado negro de las manzanas podridas que ya casi no deja ver el árbol en el Ejército ni su mandato de cuidar honra y bienes ciudadanos.

Es el símbolo dramático de los esfuerzos inútiles, de acciones sin sentido que, no obstante, cobran vidas como si fuese una condena. En el país de los hechos disparatados cada día asesinan dos niños, pero se multiplican los elefantes blancos que solo favorecen a constructores, bancos e intermediarios disfrazados de funcionarios públicos, y se dan silvestres promesas desatinadas como trampas de conejos en épocas electorales, a las que los medios hacen eco y las audiencias caso, como esas reformitas tributarias o laborales dizque para favorecer al contribuyente o al trabajador.