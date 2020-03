Lo bueno y lo malo de la reacción de Colombia ante la crisis

Ojalá el mal tiempo pase rápido. La crisis pondrá en evidencia los descuidos estatales de largo plazo. ¿Lamentaremos no haber diversificado nuestra estructura productiva para ser menos vulnerables a la volatilidad de los choques del mercado petrolero y para tener una política fiscal que dependa menos de sus precios?, ¿lamentaremos no tener un tamaño de Estado consistente con las necesidades básicas de nuestra población? De haber hecho la tarea antes, tendríamos mayor margen de política económica y social para aliviar los embates de la economía global y de una epidemia originada en un mercado sucio de Wuhán.

Por cada millón de habitantes, Colombia tiene 1.500 camas hospitalarias (Banco Mundial). Estamos más cerca de Bolivia (1.100) que de Chile (2.200) o de Italia (3.400), que al haberse demorado con sus medidas tiene su sistema hospitalario en tensión. Argentina y Cuba cuentan con 5.000 camas por millón de personas. En China (4.200) no dudaron en restringir al máximo la movilidad de personas y fueron capaces de construir hospitales en cuestión de días. No es nuestro caso. Tengamos en cuenta, además, que la escasez también está en equipos de oxigenación y otras dotaciones. Y dadas nuestras desigualdades sociales, la problemática se hará más evidente cuando la crisis golpee a los sectores menos favorecidos de la sociedad.