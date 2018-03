Lo malo, lo feo y lo bueno

Lo malo (o: “Cojan oficio”). La flamante propuesta de quitarle tres ceros al peso hace carrera. Lo confieso, aunque esto me exponga a la acusación de ingenuo: su éxito me tomó por sorpresa. ¿Argumentos a favor? Que será favorable a los turistas, que va a facilitar la contabilidad. Son hipótesis que no están respaldadas en ninguna evidencia. Poco creíbles, además. Haga el lector la prueba de hacer sumas y restas con números enteros, y después con decimales, a ver cómo le va. Invariablemente encontrará más difíciles las últimas. Además de que existen ya cositas como las hojas de cálculo. ¡En serio! Lo de Néstor Humberto —cambiar la denominación será un golpe maestro contra la criminalidad organizada— me deja absorto y patidifuso, así que no estoy habilitado para comentarlo.

Pero además el reemplazo cuesta. Y el Gobierno viene anunciando a los cuatro vientos que estamos en crisis fiscal. ¿Cuánta plata costará exactamente? El ministro de Hacienda, hombre acostumbrado a convivir con cifras, declaró vagamente que “poquito”. Al día siguiente el Banco de la República ofreció un estimativo, aunque añadiendo que el cambio de las monedas podría complicar más las cosas: $400.000 millones. Eso puede o no ser “poquito”; todo depende del punto de vista. Pero tratándose de dineros del Estado, la pregunta no es sólo cuánto vale alguna operación, sino cuál es el costo de oportunidad de no hacer otras cosas. En la columna anterior, por ejemplo, comenté que a los campesinos les negaron la medición en el censo —algo que hubiera alimentado sustancialmente políticas públicas claves para el país—, entre otras cosas, porque no había plata. En cambio sí la hay para este embeleco insustancial. No me parece. Si se trataba de demostrar que Néstor Humberto tiene mucho, mucho poder, y que todos los cortesanos de palacio le siguen la corriente, como Polonio a Hamlet, ya lo hicieron. Ahora pónganse serios, y metan ese dinero en lo que es. Por ejemplo, como cuota inicial de un censo campesino. Pues acaban de demostrar que en este caso, y en esta coyuntura, sí hay dinero; lo que falta son prioridades y visión de país.

Lo feo. ¿Quién sabe qué debería? María Fernanda Cabal produce cada vez más asco. Ahora justificó los “falsos positivos”, es decir, el asesinato a mansalva de cientos de colombianos inocentes por parte del Estado. También criminalizó a las víctimas. En lugar del escándalo que debió seguir, esta infamia inaudita fue cubierta con un manto de silencio. No normalicemos los discursos homicidas. Recordémosle a la opinión que Cabal se expresa con alegría y con gusto sobre todo cuando habla de matar: de asesinar, destripar y romper a otros colombianos. En eso acaso supere los instintos de un Popeye. Con una diferencia (aparte de que Popeye tiene expresión más ágil): éste es apenas simpatizante del Centro Democrático, mientras que ella es congresista de ese mismo partido, cuyo liderazgo se enreda cada vez más con su entorno criminal. Tales instintos, que ponen un marbete descalificador a las víctimas para justificar su destrucción física —me pregunto en qué se distingue esta técnica de la que utilizaron los paramilitares para sembrar el terror—, deberían asustar a todos los colombianos. Pues a cualquier asesinado le aplicarán la pregunta: ¿quién sabe qué debería?

Algún lector querrá excusar los dichos de Cabal como alguna extravagancia individual. No: puede que no lo crean, pero Cabal aprende, aunque sea de manera lenta, pesada, laboriosa. ¿Aprende de qué o quién? De frases como: “No estarían cogiendo café”.

Lo bueno. Qué bien estuvo el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, al promover, y el presidente de la República al avalar, el decreto 362 de 2018 que da voz al campesinado cocalero en los programas de sustitución. Por ahí es la cosa.