Lo multaron por gordo

No es como si fueran buenos abogados. Antes de la patrasiada con la app de Bogotá, Claudia López se pasó un día diciendo que aunque decía “deberán estar acreditadas” y que la policía podía imponer las “sanciones correspondientes en caso de que no haya hecho el respectivo registro”, eso significaba que la inscripción para ir, entre otras, a hacer mercado era “opcional”. En Santa Marta el copy paste del derecho terminó en un decreto según el cual “los adultos mayores de 70 años, que por voluntad de sus padres van a realizar actividades físicas al aire libre, lo harán bajo su absoluta responsabilidad”. Absurdo, más allá del error obvio.

Otra de Bogotá: Laura Porras, profesora de Derecho en una universidad. Está separada y estaba recogiendo a su hijo de la casa del papá. Eran los días del pico y género, y un policía la paró cuando iba en el carro con el niño. “Me hizo bajar del carro, muy agresivo, hasta me recordó que estaba armado. El niño lloraba en el carro, y yo le decía que mantuviera los dos metros”. Un millón de pesos. Los padres separados están exentos, dice el ICBF en su página. Vaya uno a saber dónde está el decreto. Y no es como si a ese policía una profesora de Derecho fuera lograr convencerlo de su mala aplicación de la ley. Ella impugnó por internet, en hasta seis meses le dan respuesta.

Pasó en Bogotá. Se sintió tan mal, que no quiere entrar en muchos detalles. Estaba en la calle durante la cuarentena y el policía lo multó porque era “población en riesgo” y no podía estar afuera. Una multa de casi un millón de pesos, un salario mínimo mensual. Ni siquiera es una persona obesa. Es gordo. Pero al policía le pareció que cabía dentro de la lista de “comorbilidades”, que incluyen obesidad, VIH, EPOC, diabetes, cáncer e hipertensión. ¿Cómo estará controlando la Policía a los diabéticos que rompen la cuarentena?