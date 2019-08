Lo que hacemos les queda

none

Un primer eje transversal que soporta estos pilares será la gestión de datos y evidencia, incluido un gran estudio de normas sociales y ejercicios de Inteligencia Artificial para optimizar los datos interagenciales en aras de la anticipación de los casos. Un segundo eje es la arquitectura institucional que promueva la coordinación, no sólo entre entidades del gobierno sino también entre Nación y Territorio y entre el gobierno y la sociedad civil y sector privado. La movilización social será el tercer eje como gran catalizador de toda la política pública.