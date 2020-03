Lo que nos trae El Espectador hoy...

Y de los curiosos temas de actualidad con que nos nutren a diario nuestros políticos y que también señala El Espectador de hoy, llama la atención que se siga impidiendo lo que no hay quién impida: el aborto. Con o sin prohibición, se hará el mismo número de abortos que hoy se hace. La diferencia es que los riesgos, de muerte en no pocos casos, para las mujeres de más bajos recursos principalmente, se verán dramáticamente reducidos. Lo demás es tratar de esconder el sol con un dedo y promover el aborto clandestino.

¿Con qué mística, interés y entusiasmo, un(a) estudiante recibe una clase de arquitectura o un profesor o profesora la dicta, en salones inapropiados y dispersos? Cualquier actividad humana, desde ver una película, hacer una operación quirúrgica, remendar zapatos, comer o dormir, requiere del lugar adecuado; concebido para ella. No se duerme bien en una habitación sin ventilación y así. ¿Qué pensarán los y las arquitectos(as) y artistas del mundo al saber que en la universidad estatal más tradicional y prestigiosa de Colombia no hay, desde hace ocho años, un edificio para tomar clases de arquitectura y bellas artes.

Es muy preocupante que el Gobierno nacional (este y los anteriores) permita que en la universidad más importante de Colombia, la más antigua, la que ha formado a los grandes hombres y a las grandes mujeres del país, para el caso, arquitectos(as) y artistas, se desprecie la formación de esa manera; no tiene adjetivos. Se me ocurren: inadmisible, inexplicable, aterrador, doloroso.