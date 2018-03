Lo que pasó el domingo

Semanas antes de las elecciones del pasado domingo, en las redes sociales pasaban un video en donde aparecía un niño de un colegio, de estrato seis de Bogotá, haciéndole campaña a Petro. Uno de los profesores, extrañado, le preguntó con asombro a qué se debía esa actitud de proselitismo, a lo cual contestó: “Profesor, es que mi papá dice que si Petro gana, nos vamos a vivir a Miami. ¡Imagínese lo chévere!”.

Así estaba el temor ante lo que mostraban las encuestas. La verdadera encuesta, la que se cumplió el pasado domingo, mostró cómo estaban equivocadas las predicciones. El candidato de la llamada izquierda alcanzó una votación de menos de tres millones de votos que no lo lleva fácil a la segunda vuelta, ni siquiera con los 500.000 de Carlos Caicedo. Y eso que hubo votos que no volverá a recibir el exalcalde.

Por los lados del Centro Democrático el futuro tampoco está despejado. Ganó Duque, pero a Uribe no le fue tan bien. El candidato de esta coalición logró 4’028.879 votos, pero el expresidente no superó sus curules para el Senado, a pesar de haber sido el primero, y alcanzó las mismas 19 que tenía.

En cambio, el panorama puede cambiar para quienes no estaban participando en las consultas y por eso aparecían rezagados en las encuestas, ya que no podían hacer publicidad en los medios de comunicación. Al no poder mostrarse Vargas Lleras, Fajardo y De la Calle, los encuestados no los tenían en cuenta. A pesar de ello, los dos primeros lograron buena representación en el Senado y la Cámara.

Lo que sucedió el domingo, con las consultas interpartidistas, fue una situación sui generis que no se había presentado en anteriores procesos electorales. El camino hacia la Presidencia apenas comienza y la ida a Miami está lejana.