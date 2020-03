Lo que quieren es números

Las declaraciones de la ministra no son solo deplorables por sugerir que unas vidas valen menos porque no son tantas, sino también incongruentes porque el Gobierno solo usa los grandes números cuando le conviene. Pero si lo que quiere es números, hay que mostrarle que somos bastantes los que nos sumamos a las causas por las que ya varios han perdido sus vidas y que el Gobierno ve como minoritarias. Podríamos empezar por ir a las marchas por las mujeres este próximo domingo 8 de marzo.

Tan políticos son los números de este Gobierno que cuando los movimientos sociales usan esa herramienta no los terminan escuchando. Por ejemplo, después de todo el trabajo que hicieron los grupos afrocolombianos para mejorar su representación en el último censo, el DANE decidió hacer lo que quiso y ya no aparecen más de un millón de personas negras que sí estaban en 2005.

Ya las ciencias sociales lo han dicho varias veces, pero vale la pena repetirlo: los números no son objetivos. Distintas personas usan los números a su conveniencia, y las declaraciones de la ministra son el último ejemplo de ello. Sabemos que al Gobierno no le interesan las muertes de líderes sociales porque estas siguen en aumento. Las reducen a “líos de faldas” sin tomarse en serio la protección de quienes están poniéndole el cuerpo y la vida a frenar grupos armados y proyectos económicos que invaden sus territorios.

Pero no. En realidad el Gobierno parece usar las mayorías a su conveniencia. La reforma pensional, uno de los puntos del paro nacional, sigue en veremos. El sistema de salud sigue siriviendo solo a quienes pueden pagarlo. De Ituango y Chirajara no volvieron a pronunciarse. Y a las víctimas del conflicto armado les pusieron cualquier cantidad de trabas para su reparación por la JEP o reivindicación por el Centro de Memoria.