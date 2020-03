Lo que va de Claudia López a Iván Duque

Tengo entendido que Claudia viene de una familia humilde, que es hija de una maestra distrital. Todo eso, más su carácter, su claridad, su sinceridad, me dan buena vibra. Me inclinan a confiar en ella en estos momento tan bravos. Ella no tiene necesidad de aparentar nada, de simular. Como otros.

Es clave estarnos en la casa. Ya no jodamos más con eso. No sigamos haciéndonos los gringos con esta pandemia. Ya está aquí. Y es muy delicado todo. Mucha gente ha muerto. El conjunto de medidas que ha tomado la alcaldesa parece sensato, parece indispensable. Yo nunca en mi vida había oído a un gobernante en este país hablarle así de claro a sus conciudadanos. Nunca. Todos van a tener alimento, todos van a tener abrigo, así dijo Claudia. Confiemos en que así será. Hay mucha gente sufriendo, alcaldesa, unos más que otros, pero todos estamos muy afectados, de una u otra manera. Y con miedo, con mucho culillo.

Y el presidente, mortificado. Y todo su equipo de trabajo dedicado, con energía y vigor, a aclararle al país que esas decisiones sólo las podía tomar el presidente de la República. Nadie más. Esa era su preocupación. Ninguna otra. Cómo se veían de mal, ahí en la televisión, diciendo todas esas pendejadas. Es como si no supieran qué hacen, como si a cada paso tuvieran dudas, terribles dudas. O mejor, como si no entendieran lo que representan, lo que históricamente les está siendo exigiendo la sociedad.

Y buena parte de los miembros de su gabinete, así mismo, parecen desconcertados con frecuencia, erráticos, despistados. ¡Y dicen cada barbaridad! La dicen y uno como no cree en lo que oyó: ¿tú oíste eso?, ¿tú oíste lo mismo que yo? No puede ser que haya dicho eso. Pero sí, lo ha dicho.

Se entiende que no es una competencia, que las autoridades han de trabajar juntas, en coordinación, pero como cualquier observador incidental de las cosas que pasan, es inevitable advertirlo. A veces da la impresión de que el presidente sólo sabe hablar con slogans, o con frases de cajón. Tiene que venir alguien rápidamente y decirle al oído qué debe decir, o escribírselo en un papel. Echa uno en falta cierta fuerza de carácter, cierta reacción honda e instintiva del gobernante que sabe que a cada paso se está jugando la vida. La suya y la de muchos. Es como si el presidente no lograra observar la realidad y apelar a su fuerza moral y humana para actuar, para hilar una idea o un una acción.