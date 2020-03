Lo que vuela en este cielo

Este, de colores y cantos, es el cielo de 2020, pero no será quizá el de 2021. Expediciones como la de Anorí solo continuarán si, en cumplimiento del Acuerdo, se construye bienestar rural. Y, en momentos en que ministros y ministras se empeñan en concentrar la tierra, desproteger a excombatientes y negar que hubo conflicto, puede intuirse que el cielo de nuestro futuro será más de zancudos que de aves. La propia ciudad de Cali, donde se celebró la llegada del tororoi bailador, está hoy cundida de Aedes aegypti. Este es un insecto que no necesita de mucha descripción: además de sus líneas blancas y negras, es silencioso, vuela bajo y tiene tres pares de patas. Es el vector principal para el dengue, el chikunguña y el zika, se reproduce principalmente en agua almacenada o estancada y prospera en contextos de crecimiento demográfico y urbanización rápida en áreas tropicales. Estudios han advertido que el cambio climático podría aumentar su proliferación en nuevas áreas, ya que el aumento del calor puede afectar la temperatura y la distribución del agua estancada.

El tororoi bailador es un pájaro marrón y redondo, con un culito pequeño y patas largas. Tanto la Alcaldía de Cali como el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente anunciaron su descubrimiento en el Parque Nacional Natural Farallones del Valle del Cauca hace algunos meses. Investigadores involucrados en su hallazgo y clasificación contaron que es menudo, pues no mide más de ocho centímetros, vuela poco y pertenece a un “género del que no se tenía novedad desde hacía 15 años”. Contaron también cómo, con el tororoi, ya son 562 las especies de aves que hacen presencia en Cali.