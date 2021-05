Los 60 de Lucho Herrera

Luis Alberto Herrera Herrera cumple 60 años hoy, 4 de mayo de 2021. No fue el primer colombiano conocido en el panorama ciclístico mundial, pero sí el primero reconocido ampliamente por la prensa deportiva especializada. Cuando apareció como “matador” en la famosa subida al Alpe d’Huez, en el Tour 1984, ya era doble campeón del Clásico RCN y campeón de la Vuelta a Colombia de ese mismo año, y había sido cuarto en el Tour de l’Avenir, que había ganado Greg LeMond dos años atrás.

Herrera ganó cuatro Vueltas a Colombia (1984, 1985, 1986 y 1988) y cuatro Clásicos RCN (1982, 1983, 1984 y 1986), en tiempos en que esas pruebas eran mucho más competitivas y prestigiosas que ahora. En el Clásico RCN del 84, por ejemplo, participaron Greg LeMond y Laurent Fignon (triple y doble campeón del Tour, respectivamente). El francés ganó la última etapa, un circuito en Bogotá, luego de una noche de rumba en una discoteca capitalina. En la Vuelta del 85 había equipos de la URSS, España, Portugal y Polonia. El equipo español Orbea lo encabezaba Pedro Delgado, quien posteriormente habría de ganar dos Vueltas a España y un Tour. En el Clásico del 86 Bernard Hinault, quien no necesita presentación, perdió el prólogo (cronoescalada) en Medellín con Herrera por un segundo. Claro que él no venía a pelear por la general, pero tenía que sacarse esa espinita, lo cual no debía ser difícil ya que la última etapa era una exagerada contrarreloj individual plana de 49 km por las calles bogotanas. Pero ese día el gran campeón europeo alcanzó a asustarse, ya que corridos 40 kilómetros el fusagasugueño (el último en partir) casi igualaba el tiempo del francés. Finalmente, el Jardinerito perdió por 8 segundos.

Hay que decir que, fuera de los cuatro campeones del Tour nombrados, ya habían competido en carreteras colombianas otros tres: il Campionissimo Fausto Coppi y Hugo Koblet (Clásico El Colombiano 1958), y Felice Gimondi (Clásico Polímeros Colombianos 1974).

El palmarés completo del héroe del Alpe d’Huez 1984 se puede consultar en varios sitios. Pero a los colombianos que ya no nos cocinamos en una sola agüita no se nos borrarán nunca de la memoria sus triunfos en la Vuelta a España 1987 y en los Dauphiné de 1988 y 1991, así como sus victorias en épicas etapas en las tres grandes vueltas. Recordemos además que junto con el Águila de Toledo, el español Federico Martín Bahamontes, son los dos únicos ruteros en la historia que han logrado el título de Rey de la Montaña en Tour, Giro y Vuelta.

Una nota final. Si nuestras principales competencias nacionales hubieran estado en el siglo pasado “ranqueadas” en el panorama mundial, es posible que el puesto que Lucho Herrera ocupa en la historia estuviera por encima de ese 258 que le adjudica la puntuación que lleva ProCyclingStats, el sitio especializado en estadísticas del ciclismo. Es por ejemplo un auténtico pecado que en el top 10 de los ciclistas colombianos no figure, según ese sitio, Cochise (¡nada menos que Cochise!), a quien los puntos solo le dan para el lugar 1.471 en el mundo.

¡Feliz cumpleaños, Luchito!

Bernardo Mayorga.

