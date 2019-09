Los “ambientalistas extremos” tenían la razón sobre la Amazonía

none

El otro estudio es igual de impactante. Para quien haya hablado con Melo, los hallazgos del estudio dejan el escalofrío de los presagios cumplidos. Como lo advirtieron los activistas, la construcción de Belo Monte disparó la deforestación en la región, no sólo por el efecto de la obra sino por haber abierto la zona a la migración masiva y nuevas obras de infraestructura.

Melo fue calificada de alarmista y extremista. Economistas, funcionarios gubernamentales, opinadores y empresarios replicaron que una represa, incluso varias, no afectarían ni a todo un río ni a toda una región. Y que la Amazonía era resiliente y necesitaba grandes proyectos como Belo Monte.

Llama la atención el silencio de los críticos del activismo ambiental cuando los hechos comprueban las denuncias de los ambientalistas. Denuncias que los críticos lamentablemente tienden a calificar no con argumentos, sino con epítetos que no aportan a la discusión: ambientalistas extremos, teóricos de la conspiración.