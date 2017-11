Los amistosos de Colombia

“El secreto de salir adelante es comenzar”, Mark Twain.

A propósito de la selección de Colombia de fútbol y los amistoso en la próxima fecha FIFA, frente a Corea del Sur, este viernes, y con China, el próximo martes, es propicio hacer una reflexión profunda respecto a lo que se viene para el equipo que obtuvo el tiquete directo a Rusia 2018.

No es lo que sabemos sino lo que hacemos lo que cuenta. Los equipos no fracasan porque quieran hacerlo, sino porque no saben cómo llegar al éxito, una palabra que dependerá de las capacidades individuales de sus miembros, de cómo logren resolver sus propios problemas y regular, reforzar y perpetuar las interacciones para lograr una unidad fuerte e impenetrable.

Seguramente más adelante se podrá enfrentar a selecciones de mayor exigencia futbolística, con el objetivo de que el colectivo se habitúe a niveles más altos de competencia. Para los técnicos, los encuentros amistosos son para observar nuevos jugadores, construir equipo, ensayar sistemas de juego, entre otras cosas. Para los futbolistas, nuevos y antiguos, son la oportunidad de mostrar el deseo de estar y de hacer las cosas bien para ser tenidos en cuenta en las próximas convocatorias, en este caso, en la lista definitiva que dará José Néstor Pékerman para afrontar el próximo Mundial.

En esta oportunidad, el DT optó por no convocar a jugadores base de la clasificación, como David Ospina y Radamel Falcao García (además de que están lesionados), y así observar a otros talentos, como el de Avilés Hurtado, figura en el Monterrey de México; Jefferson Lerma, volante del Levante español, y el portero José Cuadrado, indiscutible titular de un Once Caldas que nunca despegó, pero que mermó la crisis gracias a la gran actuación de su capitán bajo los tres palos.

Lo cierto es que se deben aprovechar estos partidos para fortalecer conceptos tácticos e involucrar otros, hacer trabajos para incrementar el funcionamiento colectivo, una de las falencias que ha tenido nuestra selección, y así fortalecer la parte mental. Porque sí, aunque sean jugadores élite, que estén en las mejores ligas del mundo, también requieren hacer un trabajo especial en este aspecto. Veremos si estos amistosos cumplen su cometido.