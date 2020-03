Los artistas y el virus

Es por eso que hay que hacer un llamado de solidaridad hacia estos trabajadores de la cultura, cuyos problemas por pequeños que sean en comparación del inmenso problema creado mundialmente por la pandemia, no son menos evidentes y hay que pedir a las entidades que puedan ayudarlos que se acuerden de ese sector inerme, pero importante. No es sino imaginar ese mundo árido y estéril donde no haya artistas para ver que este llamado es de una lógica única.

La pandemia que está azotando al mundo ha traído consigo cantidad de víctimas, entre quienes han sido infectados e incluso muerto por su efecto, hasta los mercados económicos internacionales que han caído vertiginosamente, por no decir nada de sectores vulnerables como el del turismo y el de las empresas de transporte. Lo que poco se ha mencionado es a otras víctimas del virus, los del sector cultural y artístico que en Colombia y el mundo han sufrido en forma desmesurada, pero que por tratarse de artistas individuales y no de un conjunto económico muchas veces son olvidados.