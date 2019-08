Los de antes se preparaban

none

Claro, Núñez se había preparado para manejar la hacienda pública, orientar y dirigir la economía y la política fiscal y tributaria de su país con competencia, ética y decoro, no para inventar “bonos de agua” para inundar, hasta desbordar, sus caudales.

Tanto en los precedentes como en los subsiguientes periodos, 1886 – 1892, y 1892 – 1894, los desvelos y responsabilidades de estadista y gobernante encontraron en Rafael Núñez, en sus sólidos y probados conocimientos de economía y hacienda pública, las luces, dirección y solución que demandaban la solución de problemas como el déficit fiscal, la balanza comercial desfavorable, la consolidación de la paz, la protección a la producción interna y el estímulo a la sustitución de importaciones (hoy que todo se importa), la inversión en obras públicas para estimular la demanda y la “mano de obra”, (el empleo), entre otros, para los cuales y similares a los de Núñez, el ministro Carrasquilla dice no tener “ni idea como corregirlos”.

En tanto unos a lo sumo ostentaron el de periodista, escritor, poeta o novelista, y, aunque no hubiesen conocido el mar y de ello se regocijasen, tenían los saberes suficientes en el arte de la marinería de lo público, administrativo, económico, hacendístico, político, filosófico y doctrinario, entre tantos saberes requeridos, para singlar la nave del Estado por la mar procelosa del gobierno, estos de nuevo cuño gobernantes alardean de títulos, grados y doctorados que, en cuanto se nombran, se desvanecen por apócrifos y mal habidos.