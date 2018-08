La foto de los tres expresidentes después de una reunión íntima dio para un sinnúmero de interpretaciones. Las redes sociales se llenaron de especulaciones y los más acuciosos aseguraban que se habían repartido los órganos de control de acuerdo a sus deseos y propósitos futuros: a Gaviria, la Contraloría; a Pastrana, la Procuraduría; y a Uribe, la Fiscalía, por razones obvias. De todas maneras, luego de ese encuentro, quedó enterrada la aspiración de una vaca sagrada (porque es de Fedegán): José Félix Lafaurie.

Es que esos personajes, en nuestro país, son una institución. Tengo fotocopia de una carta que Alberto Lleras le envió a Alfonso López Michelsen el día en que éste terminó su período, 7 de agosto de 1978, en donde le manifiesta: “Quiero darte la bienvenida al famoso y no bien deteriorado club de los expresidentes, en el cual, dadas tu juventud y el combativo brillo de tu inteligencia, que en cuatro años ha dado las más combativas, no serás de manera alguna considerado por nadie como un ‘mueble viejo’, expresión que bien se acomoda, si no a los demás, a mí, perfectamente”.

Luego Lleras, a pesar de lo mucho que se especuló sobre las malas relaciones que los dos tuvieron en sus vidas, hace un elogio de la persona de López, de su padre y del gobierno que acababa de concluir: “He sido y seguiré siendo solidario de su obra de gobierno cuyas perspectivas históricas serán aprobadas y aun exaltadas por buena parte de la posteridad”.

Regresando a lo presente. ¿Quién se iba a imaginar que Pastrana y Uribe, y luego Gaviria y Uribe se iban sentar en los mismos muebles viejos? Ver para creer. Pero con lo que sucedió el domingo en la consulta anticorrupción, nuestros expresidentes dejaron de ser unos muebles viejos. Ahora quedaron en un anticuario, para ver quién se queda con ellos. Y ojalá que el presidente e… Duque a los del Centro Democrático.

