Los libros y la inequidad de género

The Guardian, el periódico inglés, publicó está semana una nota sobre un estudio que muestra que los libros escritos por mujeres se venden a un menor precio que los escritos por hombres. Y no sólo son más baratos, su precio es 45 % menor. Es una regularidad interesante, pero no sorprendente. La duda es de donde parte la inequidad en este tema: en los editores, en las editoriales, en la demanda, en los temas sobre los que escriben las mujeres. Parecería que es una de esas microagresiones, no tan micro, en contra de las mujeres, pero no es claro cuál es el punto de partida.

Los autores del estudio (Weinberg y Kapelner) analizan más de dos millones de libros publicados por las grandes editoriales en Estados Unidos entre 2002 y 2012. En las cifras hay algunos hechos incontrovertibles, como que las mujeres publican más libros relacionados con temas románticos que se cobran a un menor precio, y los hombres publican más títulos relacionados con ciencias, por ejemplo, que se cobran a un mayor precio. Sin embargo, después de tener en cuenta el tema sobre el que se escribe, los precios de los libros escritos por mujeres siguen siendo menores en un 9 %. La inequidad se mantiene, pero es menor en libros publicados por editoriales independientes o por los propios autores, lo que muestra que algo se intenta hacer, pero los sesgos se mantienen aún en los títulos publicados por las mismas autoras.

Es un ejemplo palpable de las mismas inequidades que se ven en la academia o en las empresas en términos de salarios o de oportunidades, y la incapacidad de las mujeres de acceder masivamente a cargos de alta dirección, de romper lo que se ha llamado el techo de cristal. Probablemente los autores mismos y los editores manejan un sesgo consciente o inconsciente donde las mujeres no pueden cobrar lo mismo o más que sus colegas hombres, y no son atractivas para los lectores en temas de ciencias o ingeniería, para poner un ejemplo. Hay que trabajar en cambiar esos sesgos en toda la población empezando por las mismas mujeres. Es increíble que siendo la población mayoritaria en las universidades no sean las mujeres las que más publican en todo tipo de temas, desde novelas románticas hasta ficción y ciencias.