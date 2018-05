Los llaneros solitarios

Los candidatos presidenciales en esta coyuntura electoral en Colombia parecen participantes de concursos o de un reality, teniendo que saber de todo y poniendo buena cara ante las adversidades, pero sin que en realidad demuestren que con eso van a ser buenos gobernantes y jefes de Estado.

Si me preguntan quién de los candidatos refleja mejor esa preparación, tendría que buscar la respuesta entre las candidatas a vicepresidente, todas sin duda muy bien preparadas para el gobierno, incluso mejor que el candidato, como en los casos de Ángela Robledo o Marta Lucía Ramírez, pero lo que más me sorprende es la liviandad de las respuestas de los candidatos a la mayoría de preguntas —seguramente culpa también de los formatos de los debates con tiempo limitado para las respuestas— y la ausencia de una puesta en escena cercana a lo que sería un gobierno suyo.

La mayoría de propuestas programáticas son enunciados de políticas generales, vagos, pensados más para la galería que para el buen gobierno salvo, hay que decirlo, en el caso de Vargas Lleras, campaña donde ha habido un juicioso y detallado estudio de los principales problemas del país con soluciones que puede uno compartir o no, pero que dan la idea del gobierno que desarrollaría el candidato de ser elegido, quien a decir verdad no ha estado certero en los debates desarrollando dichas propuestas, haciendo énfasis en que ya lo hizo todo y dando la impresión de que lo mejor sería reelegirlo.

A estas alturas, cada candidato dice tener un equipo programático, pero más bien parece un equipo dedicado a preparar al participante para el concurso —debate— del día, cuando ya en cada campaña debería incluso estarse hablando sobre quiénes serían sus principales ministros, embajadores, cuál su plataforma de gobierno para los primeros 100 días, y pensando de dónde saldrán los recursos para financiar el plan de desarrollo en un contexto de desaceleración de la economía.

Se ha frivolizado la elección para presidente —a pesar de la tensión en la que se desenvuelve—, y el ciudadano no tiene una mínima garantía de lo que hará el presidente una vez sea elegido ni hay forma de exigírselo, en un sistema donde está institucionalizada la irresponsabilidad política del presidente de la República.

Cada candidato parece un llanero solitario resistiendo los embates de los medios, de los otros candidatos, esforzándose por parecer saber de todo, como si fuera más un concurso de cultura general que una contienda para saber quién tiene la mejor propuesta y quién se encuentra mejor calificado para llevarla a cabo con todas las restricciones institucionales existentes.

En uno se confía porque ha dicho que hará lo que su jefe político y mentor dice que debe hacerse, incluido tirarse el proceso de paz; en otro, porque ayudó a configurar el diseño institucional que nos rige y lideró el proceso que supuestamente nos dejaría en paz, pero que ha sido incapaz de una autocrítica sobre qué pudo pasar para que hoy dicho proceso esté pendiendo de un hilo, de una elección; en otro, porque ya gobernó durante siete años y tendríamos que seguir confiando en su fórmula de gobierno eficaz en lo nacional y maridaje con lo peor de las élites locales en lo regional; en otro, porque está dispuesto a enfrentarse al sistema sin considerar los costos de ello, y de no poder, dadas las restricciones institucionales que tiene el poder presidencial en Colombia, cómo evitaría la confrontación que vivió cuando estuvo en el poder que lo llevó a graves problemas de gobernabilidad, un lujo que no puede darse un país; y en uno más, porque con educación y anticorrupción todo es posible, todo #SePuede, como si la compleja acción de gobernar no exigiera más que eslóganes.

Ojalá en este mes corto que queda para la elección podamos ver un mejor desempeño de los candidatos, podamos ver jefes de Estado en potencia y no aspirantes a protagonistas de novela gubernamental.

