Los museos ya no son neutrales (y nunca lo fueron)

Hubo reunión global de reuniones, por todo lo alto, para votar la aprobación de una nueva definición de museo que iba más allá de la incorporación de lo social. Para deleite de los burlones, incluía términos raros en una institución acostumbrada a pretender que lo suyo es neutral y sin partido.

Palabras como “transparencia”, “incluyente” y “dignidad humana” prendieron las alarmas en el Consejo Internacional de Museos (ICOM en inglés). ¿“Espacios polifónicos”? Tal vez no.

Entre tanto, en Holanda un museo recién decidió que no usará más el encuadre tradicional y canónico del “Siglo de Oro”, como en Maestros del Siglo de Oro, etc. Le consideran una exaltación del poderío militar y económico de Holanda en el siglo XVII que no da cuenta de las guerras, el trabajo forzado y la esclavitud.

Otros museos ya modificaron las etiquetas y los nombres de los cuadros que se podrían considerar fuera de los aires del tiempo. Los que no buscan descolonizar sus colecciones están reconsiderando si las devuelven y cómo las muestran, cuando se trata de objetos cuya procedencia es todo menos evidente.

La presión para que se sepa exactamente de dónde viene el dinero que paga las exposiciones llevó a que le cerraran la puerta en la cara a varios filántropos. Las exigencias del cambio climático se imponen. La defensa de la diversidad sexual, el acondicionamiento para las personas en situación de discapacidad, la incorporación de comunidades indígenas en el rol de curadoras son todas expresiones de una nueva realidad frente a la que el museo tradicional se quedó corto.

La autoridad sobre lo que se muestra, cómo y para qué ya no obedece a un séquito lejano en bata blanca. Los museos ya no son el laboratorio inmaculado, el espacio del Arte y la Ciencia con mayúsculas o la feria de curiosidades.

Perdieron recientemente, y por bastante, los que pretendían introducir una modificación en la definición de museo que no hace ninguna diferencia mayor. Muchos cambios ya son viejos.