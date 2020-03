Los nuevos miedos

En un momento de la historia ya no era solo el miedo a los bárbaros, a los extraños, a los que solo se conocía a través del presentimiento, sino a los ejércitos que parecían venir de más allá del mundo y que no llegaban nunca. Así pasa en una novela de Dino Buzzati que narra las desolaciones de un militar que aspira a llenarse de gloria cuando enfrente, desde la fortaleza donde ha sido enviado, a un ejército de tártaros. El hombre envejecerá sin conocer a los enemigos prometidos.

La peste no siempre llegó montadas en ratas y en barcos. También arribó con espadas, con nuevos tormentos, con inquisiciones y miles de despropósitos. Con las caras del despotismo y los destierros. La peste a manera de persecuciones y sometimientos. Los viejos miedos estuvieron ligados a la creencia apocalíptica del fin del mundo y a la oscura soledad del hombre que aún no tenía la razón como bandera o, al menos, como una forma de sofocar irracionalidades.