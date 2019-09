“En una mañana calurosa, soleada y en pleno malecón del río Magdalena”, describió la prensa el pasado lunes, “el presidente de la República habló sobre los avances que ha tenido Barranquilla en infraestructura y dijo que la ciudad se alinea con los objetivos estatales del futuro”. “Barranquilla es ejemplo de transformación para Colombia, Latinoamérica y el mundo entero”, complementó Duque, quien también aprovechó para rememorar su amistad de más de 12 años con la casa Char y felicitarla por apostarle “a ir para adelante y no caer en peleas pequeñas de la pequeña política”.

Coincidió este positivo discurso presidencial con la protesta que durante la semana llevaron a cabo los vecinos de La Playa, corregimiento de Barranquilla, debido al problema cotidiano de basuras y la contaminación del aire y el agua. Esta, que ha contribuido a la muerte de cientos de peces y a la crisis en la economía pesquera de subsistencia, es ocasionada por los vertimientos de aguas residuales que desembocan en la ciénaga de Mallorquín. Al acercarse caminando a la ciénaga, uno de los periodistas cubriendo la noticia contó cómo “en el lugar, que colinda con las viviendas de los pescadores, el olor pestilente resalta aún más que las basuras y el color verdoso del agua, en la que flotan los peces, entrelazados con los restos de bolsas plásticas”.

Al corregimiento de La Playa, con una población aproximada de 21.400 habitantes, llegan cada día más aguas negras debido a la construcción masiva de vivienda alrededor del conjunto residencial Adelita de Char. Aunque la urbanización acelerada se celebre entre constructores, bancos e inmobiliarias, la infraestructura de agua y drenaje no es suficiente. Deja de funcionar y tiene que ser reparada casi a diario. Por su cuenta, la ciénaga tampoco está preparada para este tipo de crecimiento.

“Los desagües del acueducto de La Playa ya no dan abasto por todos los conjuntos residenciales que han levantado en esta zona. Menos mal ahora está seco y no ha llovido, porque cuando cae agua todo es peor. Están matando la ciénaga de Mallorquín y nadie se preocupa por eso. Mientras no se invierta en mejorar las tuberías esto va a terminar siendo aún peor, creo que una catástrofe natural”, explicó Ramiro Echeverría, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento. Cerca de la ciénaga, a lo largo de uno de los brazos del arroyo León que va desde el suroccidente barranquillero hasta Puerto Colombia, poblaciones denunciaron sus propios problemas de manejo de residuos sólidos y alta contaminación. Describieron cómo desechos líquidos y “restos de icopor, maderas y de neveras” se encuentran empozados hoy en el arroyo que bordea sus barrios.

El discurso del presidente coincidió también con las denuncias de la Contraloría contra Electricaribe por el robo de subsidios a familias de los estratos 1 y 2. La entidad acusó a la empresa de desviar los recursos del Fondo de Energía Social (FOES). Los recursos que debían “aliviar” las facturas a pagar por consumo de energía entre 2011 y 2016 terminaron favoreciendo los ingresos de la empresa. Y coincidió así mismo con el bloqueo de vías por cuenta de los habitantes de Barrio Abajo que el día martes aseguraban llevar casi 72 horas sin energía. Y con las protestas de los residentes del barrio Caribe Verde que reportaron completar 15 horas sin luz. Y con el llamado hecho por la Cámara Colombiana de la Energía al Gobierno nacional para dar solución al problema energético en la región Caribe, pues de acuerdo con los últimos indicadores Saidi publicados por la Superintendencia de Servicios, que miden la duración de la interrupción en el servicio de energía, una de las ciudades con mayor número de horas de desconexión fue Barranquilla.

En Barranquilla las grandes transformaciones de las que habló el presidente se viven de manera distinta en el día a día. La desigualdad es el futuro.