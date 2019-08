Los que la tienen clara

none

Quienes la tienen clara hacen música y canciones con orejas de burro, dibujan memes y caricaturas en zapatos Crocs, ganan en deportes y no quieren que los políticos se acerquen a sus homenajes, manejan taxis donde se escuchan trovas y parodias con carriel y poncho. Cuando se toman sus cervezas, brindan con sus amigos por la risa de venganza.

Pero llegaron los bárbaros a cumplir con sus promesas de trizas, a ponerles torpedos a los magistrados transicionales, a montar barricadas contra la verdad de sus fechorías no purgadas, a revivir la muerte de las ejecuciones extrajudiciales, a ordenar disparos contra campesinos que estorban en las notarías. Entonces la atmósfera se empuercó.

Hasta mitad de 2018 el país estimaba que el horror, por fin, había dejado de ser la leche agria del desayuno. Quizás el símbolo más conmovedor eran las salas vacías de mutilados en el Hospital Militar. Para no hablar de los montones de fusiles guerrilleros depositados en los hornos de fundición. Luego de dos siglos de matanzas, la muerte se batía en retirada.

Cuando las aguas están calmadas no se adivinan los peligros, nadie piensa en escualos. Pero si el mar se pone arisco y los navegantes otean la catástrofe, la adrenalina se sulfura y todos son una misma mano para salvar la nave. Es el momento en que la tienen clara.