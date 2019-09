Los que no le dan la talla a la paz

Eso lo sabe Uribe, cuando sale a decir que borren los pactos de paz de la Constitución; que descarrilen el tren porque se salió un vagón, quitándole el dinero. El senador, en descarado oportunismo, celebra el revés del acuerdo porque teme que, cuando afloren las verdades de la guerra y pasemos la página de la infamia, paradójicamente no habrá impunidad, ni repetición. La paz le queda chica para sus infinitas ambiciones de poder; es una camisa de fuerza que lo obligaría a reconocer públicamente que, sin Farc, se queda sin discurso.

No hay cárcel que pueda alojar a todos los responsables de esta guerra. Y aún si la hubiera, nada cambiaría. Esta paz quiere ir más allá. Quiere que todos sepamos lo que realmente pasó, los horrores que cometimos y dejamos cometer como sociedad, y ello nos dé tanta vergüenza que no los volvamos a permitir. Algunos, por supuesto, tendrán que reconocer públicamente su papel protagónico y reparar a las víctimas.

Que los 68,000 desaparecidos forzados (y seguimos contando) son el resultado de una estrategia de la Guerra Fría de gobiernos que perseguían al comunismo. En el Cono Sur, donde hubo dictaduras, se abolió con su caída. Pero no aquí en Colombia. Demasiados oficiales en la fuerza pública —y peor aun cuando esta se embadurnó de narco— y muchos más en el paramilitarismo siguieron practicando la desaparición forzada de enemigos e inocentes, años después de la caída del Muro de Berlín. La paz les da ahora la oportunidad de mirar esa fea verdad en la cara y extirparla para siempre de cualquier lógica oficial.

La paz con las Farc es trascendental porque creó un sistema de justicia, que va más allá de meter a unos criminales en la cárcel. Es una justicia que busca sacar a campo abierto verdades dolorosas, que no nos habíamos atrevido a mirar de frente. Sus tres pilares: la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos están diseñados para eso.

