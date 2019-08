Los reclamos del Grupo Aval

none

¿Un desastre financiero? Pues no. Si a Corficolombiana le toca pagar los platos rotos, pues que los pague. ¿Por qué debemos pagar esa corrupción con los impuestos de los ciudadanos? La obra solo se adelantó en un 52 %, pero nos tocaría pagar el 100 % a los bancos por cuenta del nefasto artículo 20 de la Ley 1882 que impulsaron los bancos en el Congreso, cuando ya anticipaban los efectos de la nulidad ilícita en este contrato.

Como ya el Estado no anticipa recursos a los contratistas, pues en muchos casos se robaban esos dineros públicos sin siquiera empezar la obra, el dinero que entra hoy a las obras es el de los prestamistas. Ya no se roban los anticipos, se roban los créditos bancarios. Riesgo que los bancos conocen desde el principio; pero como acá quedó probada la mala fe del concesionario, pues pierden sus desembolsos, afectando al sistema financiero.