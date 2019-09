Los retos de Duque

none

No es fácil lo que le corresponde a nuestro jefe del Estado, pero es necesario que asuma sus propias decisiones y ponerles oídos sordos a los pura sangre del Centro Democrático, para hacerle frente a Iván y sus van, van.

Hay un reto del Gobierno: cumplir los acuerdos para que los exguerrilleros no sigan el camino de Márquez y Santrich y se mantengan en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Pretender, el presidente Duque, que puede capturar a los disidentes con el apoyo de Guaidó no deja de ser una simple ilusión, una inmadurez.

Si a Santrich lo hubieran extraditado, estaríamos hoy en la misma situación. Márquez y sus secuaces habrían hecho el mismo anuncio. Luego lo planteado no da margen para reanudar una guerra y para hacer trizas los acuerdos, como lo proponen algunos voceros del Centro Democrático. Están muy equivocados, como lo están los disidentes de las Farc que comparan estos momentos con el del 27 de mayo de 1964 cuando el gobierno de Guillermo León Valencia (abuelo de la senadora Paloma Valencia) hizo la fallida operación Marquetalia para combatir a 45 guerrilleros con que comenzó ese grupo. No son nada iguales las situaciones.

Al gobierno Duque le toca actuar con independencia y no dejarse llevar por los malos consejos de su partido y de su jefe para reanudar la guerra a la que se le puso fin con los acuerdos de paz. La decisión de Márquez y Santrich, quienes participaron activamente en ellos, bien pudieron obedecer a dos cosas: a que no estaban conformes con la aplicación de los mismos, o —lo más seguro— es que pretendían seguir delinquiendo para beneficiarse del narcotráfico. A Santrich le pusieron la trampa, y cayó, y Márquez se sintió también cogido y optó por retirarse a tiempo, previendo las pruebas que se le tenían.